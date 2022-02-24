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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:16

В Киеве образовались очереди на АЗС

В Киеве образовались очереди на АЗС
Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Автозаправочные станции в Киеве продолжают работать, однако утром на них образовались очереди, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

По словам очевидцев, на выезде из города в западном направлении пробки, однако поток машин движется.

В то же время общественный транспорт работает, как и полиция.

В нескольких магазинах, которые посетили корреспонденты агентства, люди покупают с запасом воду, крупы, масло и другие необходимые продукты, число покупателей существенно больше, чем обычно для этого времени, однако паники нет.

Безналичная оплата работает.

Хроника Военная операция на Украине
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