Auchan меняет график работы магазинов на Украине

Власти решают проблему ажиотажного спроса на бензин на АЗС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Магазины Auchan в Киеве, Житомире, Одессе, Днепре и Кривом Роге в четверг работают до 18:00 по киевскому времени, сообщили в пресс-службе ритейлера.

Не работают в четверг в Киеве "Ашан Лыбедская", "Ашан Героев Труда", "Ашан Левобережный", "Pick up Point Варшавский", "Pick up Point Панаса Мирного" и "Pick up Point Богдановская" (ЖК "Малахит").

Во Львове и Черновцах график работы магазинов не изменен.

"График работы будет зависеть от конкретной ситуации в каждом городе. Главное для нас - безопасность наших клиентов и сотрудников", - подчеркнули в компании.

Продуктовые ритейлеры "Сильпо", "Новус", "АТБ", а также ряд других компаний заявили о продолжении работы своих магазинов в Киеве и других городах, но предупреждают о возможных изменениях графика работы.

Как сообщил в фейсбуке директор корпорации "АТБ" Борис Марков, сеть супермаркетов продолжает работу и обеспечена товарами всех категорий в полном объеме.

"Компания имеет достаточное количество товарных остатков для обеспечения потребительского спроса в случае его увеличения. Логистическая и транспортная инфраструктура компании находится под особым контролем", - сообщил он в четверг.

Продолжают работу также супермаркеты Varus. "Делаем и будем делать все от нас зависящее, чтобы обеспечить магазины продуктами в обычном режиме", - говорится на страничке сети в фейсбуке.

Кроме того, работают магазины Novus в Киеве и пригороде, Ирпене, Вышгороде, Вишневом, Буче, Белой Церкви, Ривном. При этом супермаркеты работают до 21:00, сообщают в сети.

Супермаркеты "Сильпо" планируют продолжать работу в обычном режиме, ограничив время работы некоторых магазинов до 21:00. Компания также ведет переговоры с торгово-развлекательными центрами о свободном доступе в супермаркеты на их территории.

"Стараемся, чтобы сегодня максимум "Сильпо" работали в обычном режиме. Мы работаем над тем, чтобы поставлять товары из наших распределительных центров. Мы на связи с производителями, чтобы обеспечить постоянные поставки продукции. А также на связи с ТРЦ, чтобы даже при закрытии торгового центра, мы открыли "Сильпо", - говорится в сообщении сети в фейсбуке.

Также продолжают работу магазины drogerie-сети EVA. "ООО "Руш" сообщает, что магазины сети EVA работают в максимально усиленном и мобилизованном режиме", - сообщает компания в соцсетях.

В то же время о прекращении работы магазинов с 24 февраля из-за военного положения сообщила сеть магазинов гаджетов и аксессуаров "Цитрус".

Также продолжает работу интернет-магазин Rozetka.ua.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на брифинге в Киеве сказал, что в стране на автозаправках возник ажиотажный спрос на топливо.

"Что касается топлива на заправках. Несомненно, имеем спекулятивный высокий спрос, поэтому есть дефицит топлива. Сейчас решается, каким образом мы будем решать этот вопрос, т.е. откуда и в каком количестве будем завозить топливо на заправки", - пообещал он.

Ранее крупнейшие производители нефтепродуктов Украины Кременчугский НПЗ и Шебелинский НПЗ подтвердили работу в штатном режиме, продолжается отгрузка нефтепродуктов и сжиженного газа.

Все объекты ПАО "Укрнафта" работают в штатном режиме согласно ситуации, компания принимает необходимые меры по обеспечению безопасности работников и поддержанию бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры, сообщила пресс-служба компании. Там добавили, что АЗС компании работают без перебоев, снабжены топливом, планируются новые поставки. Ценовая политика компании в ближайшее время меняться не будет, а безналичная оплата по-прежнему доступна на каждой АЗС, подчеркивается в сообщении.

Автозаправочные комплексы (АЗК) сети ОККО продолжают работу в штатном режиме, сообщили в компании.

"В целях обеспечения возможности приоритетной заправки специальных служб и служб критической инфраструктуры наша компания приняла решение ограничить объем заправки - до 20 литров. То есть 20 литров - это максимум, который мы будем отпускать на одно авто", - сообщила также ОККО и попросила отнестись с пониманием, если транспортные средства вышеупомянутых служб будут заправляться вне очереди.