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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

В ДНР сообщили о взятии под контроль двух населенных пунктов в Донбассе

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Населенные пункты Викторовка и Богдановка взяты под контроль ДНР, сообщил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.

"В районе Викторовка, Богдановка, это по направлению к Волновахе, мы продвинулись вперед, эти два населенных пункта под нашим контролем", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, там же был сбит беспилотник ВСУ Bayraktar.

Басурин также заявил, что Вооруженные силы ДНР ставят для себя первоочередной задачей выход на административные границы Донецкой области.

"Задача - административные границы Донецкой области. Потому что Донецкая народная республика и Луганская народная республика - они в административных границах тех областей, которые были до 14-го года", - сказал представитель НМ ДНР.

"Поэтому задача номер - выйти на эти границы и освободить тех людей, которые находятся под гнетом украинских политиков", - пояснил Батурин.

Ранее сообщалось, что подразделения Народной милиции Луганской народной республики взяли под контроль населенные пункты Счастье и Станица Луганская в Донбассе. Об этом заявил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

Хроника Военная операция на Украине
Эдуард Басурин ДНР Донбасс Украина

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