В ДНР заявили об обстреле украинских военных по всей линии фронта

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Силы Донецкой народной республики наносят массированные удары по позициям украинской армии по всей линии соприкосновения, используют при этом все доступные им средства поражения, заявил "Интерфаксу" представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Силы ДНР наносят удары по позициям ВСУ по всей линии соприкосновения, используя все доступные им средства поражения", - заявил он.

Примерно в это же время представитель Луганской народной республики заявил, что народная милиция ЛНР начинает штурм украинского города Счастье примерно в 30 км от Луганска.

Утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале военной операции против Украины.