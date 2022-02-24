Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:35

Лукашенко опроверг участие Белоруссии в российской спецоперации в Донбассе

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал в четверг утром оперативное совещание и объявил о неучастии в российской спецоперации в Донбассе белорусских войск.

"Вот я прочитал: "Около 5 утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью". Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции", - заявил Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТА.

Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщила, что граница страны подверглась атаке со стороны России и Белоруссии.

"Атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей", - говорилось в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

Хроника Военная операция на Украине
Александр Лукашенко Белоруссия Донбасс Украина

Новости по теме

Новости

Глава МИД Германии анонсировала "самые масштабные" санкции против России

Глава МИД Германии анонсировала "самые масштабные" санкции против России
Военная операция на Украине

Минск рекомендовал белорусам покинуть Украину

Военная операция на Украине

Правительство Молдавии попросит парламент ввести режим ЧП

Военная операция на Украине

Министр обороны Украины пообещал оружие добровольцам

Военная операция на Украине

Минобороны заверило, что сдавшиеся украинские части ударам не подвергаются

Военная операция на Украине

ДНР и ЛНР заявили о цели по выходу на границы областей

Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о взятии под контроль двух населенных пунктов в Донбассе

Военная операция на Украине

В ЛНР заявили, что сбили два украинских Су-24 и два "Байрактара"

Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили о взятии под контроль станицы Луганская и поселка Счастье

В ЛНР сообщили о взятии под контроль станицы Луганская и поселка Счастье

Вылет Мишустина в Казахстан задерживается

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });