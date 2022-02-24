Лукашенко опроверг участие Белоруссии в российской спецоперации в Донбассе

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал в четверг утром оперативное совещание и объявил о неучастии в российской спецоперации в Донбассе белорусских войск.

"Вот я прочитал: "Около 5 утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью". Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции", - заявил Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТА.

Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщила, что граница страны подверглась атаке со стороны России и Белоруссии.

"Атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей", - говорилось в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.