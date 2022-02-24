Минск рекомендовал белорусам покинуть Украину

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В МИД Белоруссии призвали своих граждан покинуть территорию Украины, а тем, кто планирует поездки в эту страну, предложили отложить их до стабилизации обстановки.

"Гражданам Белоруссии, находящимся в Украине, настоятельно рекомендуется покинуть территорию страны. Посольство Белоруссии и Главное консульское управление МИД переведены на круглосуточный режим работы и будут оказывать содействие нашим гражданам", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Также отметили, что в связи с развитием ситуации на Украине МИД Белоруссии настоятельно рекомендует белорусским гражданам отменить планы посещения данной страны до стабилизации обстановки.

Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о неучастии в российской спецоперации в Донбассе белорусских войск.