Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:35

Минск рекомендовал белорусам покинуть Украину

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В МИД Белоруссии призвали своих граждан покинуть территорию Украины, а тем, кто планирует поездки в эту страну, предложили отложить их до стабилизации обстановки.

Военная операция на Украине

"Гражданам Белоруссии, находящимся в Украине, настоятельно рекомендуется покинуть территорию страны. Посольство Белоруссии и Главное консульское управление МИД переведены на круглосуточный режим работы и будут оказывать содействие нашим гражданам", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Также отметили, что в связи с развитием ситуации на Украине МИД Белоруссии настоятельно рекомендует белорусским гражданам отменить планы посещения данной страны до стабилизации обстановки.

Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о неучастии в российской спецоперации в Донбассе белорусских войск.

Киев в день объявления военной операции РФ на Украине

7
Последствия взрыва в КиевеВ метро КиеваМестные жители следят за новостями в бомбоубежищеОчередь к банкоматам на одной из улиц городаЖители Киева укрываются в метроПробки на выезде из КиеваОчередь к автозаправочной станции
Последствия взрыва в Киеве
Хроника Военная операция на Украине
Белоруссия Украина

Новости по теме

Новости

Глава МИД Германии анонсировала "самые масштабные" санкции против России

Глава МИД Германии анонсировала "самые масштабные" санкции против России
Военная операция на Украине

Правительство Молдавии попросит парламент ввести режим ЧП

Военная операция на Украине

Министр обороны Украины пообещал оружие добровольцам

Военная операция на Украине

Минобороны заверило, что сдавшиеся украинские части ударам не подвергаются

Военная операция на Украине

ДНР и ЛНР заявили о цели по выходу на границы областей

Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о взятии под контроль двух населенных пунктов в Донбассе

Военная операция на Украине

В ЛНР заявили, что сбили два украинских Су-24 и два "Байрактара"

Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили о взятии под контроль станицы Луганская и поселка Счастье

В ЛНР сообщили о взятии под контроль станицы Луганская и поселка Счастье

Вылет Мишустина в Казахстан задерживается

Военная операция на Украине

Очевидцы сообщили об ударе по месту базирования "Байрактаров" в Донбассе

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });