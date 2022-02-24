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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:35

Президент Литвы введет ЧП в стране из-за событий на Украине

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент Литвы Гитанас Науседа вводит чрезвычайное положение в стране из-за событий на Украине.

После заседания Госсовета по обороне он сообщил, что это решение утвердит Сейм на внеочередной сессии.

Ранее в четверг стало известно, что Россия проведет специальную военную операцию в Донбассе в соответствии с уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народной республиками.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - заявил президент РФ Владимир Путин в обращении.

Хроника Военная операция на Украине
Литва Гитанас Науседа Украина

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