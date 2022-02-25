Римас Туминас решил остаться в Вахтанговском театре

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас сообщил "Интерфаксу", что остается в этом театре, а решение о его сотрудничестве с Вильнюсским малым театром будут принимать власти Литвы.

Ранее национальное радио Литвы сообщило, что Туминас решил уйти из Вахтанговского театра. Министр культуры Литвы Симонас Кайрис потребовал уволить режиссера из Вильнюсского малого театра, который Туминас создал и в котором был худруком, из-за событий на Украине. Туминас сказал, что понимает позицию министра, но сам никаких решений принимать не будет.

"Я не знаю, что они примут, я только знаю эту информацию (...) Это жесткое высказывание министра культуры, оно совершенно понятно, я не то, что поддерживаю, он прав совершенно, он представитель властей, и представитель позиции власти Литвы и Евросоюза, он высказался и он прав. Поэтому никаких претензий и испугов нет, я без вины виноват, - сказал Туминас. - Я об этом не думаю, мне безразлично - буду ли уволен или предложат другую форму, по собственному желанию. Суть не меняет, меня это не беспокоит, потому что никто не может у меня отобрать моей профессии и моего театра. Он со мной".

Говоря о театре Вахтангова, Туминас напомнил, что в театре приняли новый устав. По его словам, в декабре 2021 года он приходил к министру культуры России Ольге Любимовой и объяснял: "Грядет юбилей театра, а я в возрасте, меня преследует недуг, это важное обстоятельство, я не могу быть так полезен или нужен, мне нужно и лечение и уезжать, вот такие были мотивы и было одобрено, 9 февраля был приказ о моем увольнении по собственному желанию и назначении директора Кирилла Крока, руководителем".

"Я же остаюсь и заключаю договор с директором театра", - добавил он.