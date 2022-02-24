Пункты пропуска Украины на границе с Белоруссией прекратили работу

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Все пункты пропуска Украины на границе с Белоруссией приостановили свое функционирование на неопределенный срок, сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.

"В то же время, по информации украинской стороны пропуск через украинско-белорусскую границу граждан Беларуси, которые возвращаются с территории Украины в Беларусь, будет осуществляться через украинский пункт пропуска Выступовичи (с белорусской стороны - Новая Рудня)", - отметили в ведомстве.

Информация об организации выезда граждан Белоруссии из Украины через другие украинские пункты пропуска уточняется.

"В свою очередь, белорусская сторона не прекращала оформление лиц и транспортных средств", - отметили в Госпогранкомитете республики.

Ранее Госпогранкомитет говорил, что на границе с Украиной закрылся только один КПП, а остальные работают.