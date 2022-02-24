McDonalds закрывает все рестораны на Украине

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Сеть фастфуда McDonalds закрывает все точки на Украине ради безопасности сотрудников и их семей.

"Наши сотрудники остаются дома со своими родными ради их безопасности", - сообщила корпорация в фейсбуке.

Первое заведение McDonald's в Украине открыто 24 мая 1997 года в Киеве. Сейчас в сети 109 ресторанов в 24 городах.

Ранее ритейлеры стали сообщать о том, как они работают в условиях военного положения. На автозаправках возник ажиотажный спрос на топливо, ОККО ввела ограничение на продажу бензина и солярки.