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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:53

McDonalds закрывает все рестораны на Украине

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Сеть фастфуда McDonalds закрывает все точки на Украине ради безопасности сотрудников и их семей.

"Наши сотрудники остаются дома со своими родными ради их безопасности", - сообщила корпорация в фейсбуке.

Первое заведение McDonald's в Украине открыто 24 мая 1997 года в Киеве. Сейчас в сети 109 ресторанов в 24 городах.

Ранее ритейлеры стали сообщать о том, как они работают в условиях военного положения. На автозаправках возник ажиотажный спрос на топливо, ОККО ввела ограничение на продажу бензина и солярки.

Обстановка в городах Украины

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Житель МариуполяЛюди на автобусной станции в КиевеЖурналисты ищут убежище в подвале гостиницы Краматорска во время обстрелаЖители Харькова во двореГраждане Украины, прибывшие в пограничный польский город Пшемысль из Одессы через ЛьвовУкраинский военный танк возле Потемкинской лестницы в центре ОдессыПоследствия ракетных ударов под МариуполемКолонны бронетехники на территории ДНР
Житель Мариуполя
Хроника Военная операция на Украине
McDonalds Украина

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