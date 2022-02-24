Российские военные уничтожили 74 наземных объекта инфраструктуры ВСУ

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Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили 74 объекта военной инфраструктуры Украины, включая 11 аэродромов и военно-морскую базу, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В результате ударов российских вооруженных сил выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. В том числе 11 аэродромов военно-воздушных сил, три командных пункта, пункт базирования военно-морских сил Украины", - сказал Конашенков.

Также уничтожено 18 радиолокационных станций (РЛС) зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и "Бук - М1", добавил представитель Минобороны.

Кроме того, сбит боевой вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2".