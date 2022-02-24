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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:10

FT сообщила о призыве Джонсона отключить РФ от SWIFT и неготовности Германии к этому

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании твердо настаивает на отключении России от международной системы расчетов SWIFT, однако канцлер Германии Олаф Шольц предупредил его, что ни Германия, ни Евросоюз в целом не поддержат подобные санкции, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Джонсон подвергся резкой критике за то, что антироссийские санкции, объявленные Лондоном на первом этапе, оказались довольно мягкими, и пытается подтолкнуть своих коллег к более жестким действиям в отношении РФ, отмечает газета.

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"Премьер очень стремится к этому и настаивает очень твердо", - заявил один из британских чиновников, говоря о желании Джонсона отключить Россию от SWIFT.

Однако правительство Великобритании в целом считает, что эта мера может быть использована только в рамках международного соглашения, и эту позицию разделяет президент США Джо Байден. "Мы должны сделать это вместе", - пояснил британский чиновник.

Как ожидается, Джонсон будет искать международной поддержки такого шага в ходе встречи с лидерами G7, которая пройдет позднее в четверг.

США ранее давали понять, что считают преждевременным обсуждать отключение России от SWIFT, но не исключают этой возможности, отмечает FT.

Чем грозит отключение от SWIFT

Закрытие доступа к SWIFT повлечет за собой серьезные проблемы для крупнейших российских банков и затруднит международные торговые операции РФ, а также получение страной доходов от экспорта нефти и газа.

На долю России пришлось 1,5% транзакций в SWIFT в 2020 году.

Военная спецоперация России

Как сообщалось, утром в четверг президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. На Украине введено военное положение.

Российские военные уничтожили 74 объекта военной инфраструктуры Украины, включая 11 аэродромов и военно-морскую базу, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Борис Джонсон Германия Россия SWIFT Великобритания Олаф Шольц

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