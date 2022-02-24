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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:15

Россия потеряла штурмовик Су-25 из-за ошибки техники пилотирования

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные в ходе спецоперации на Донбассе потеряли штурмовик Су-25, летчик катапультировался и вернулся на базу, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В воздушно-космических силах России в результате ошибки техники пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25", - заявил Конашенков на брифинге по ситуации на Украине.

"Летчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Хроника Военная операция на Украине
Минобороны РФ Су-25

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