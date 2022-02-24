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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:15

РФ предупредила Японию о последствиях поддержки антироссийских санкций Запада

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Возможная поддержка Токио санкций в отношении России не останется без ответа и будет иметь негативные последствия для отношений двух стран, заявил в четверг посол РФ в Токио Михаил Галузин.

По инициативе японской стороны ранее в четверг состоялась его встреча с главой МИД Японии Ёсимаса Хаяси.

"В контексте западных санкции с участием Японии против России глава дипмиссии заявил, что подобные деструктивные шаги не останутся без нашего ответа и будут иметь негативные последствия для российско-японских связей. Галузин призвал Японию воздержаться от нанесения ущерба двусторонним отношениям", - говорится в заявлении посольства РФ в Токио, опубликованном на странице дипмиссии в фейсбуке.

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В сообщении отмечается: "В ответ на известную позицию японской стороны относительно специальной военной операции на Украине посол разъяснил, в русле обращения президента Российской Федерации Путина от 24 февраля, полную правовую и политическую обоснованность действий России".

"Было подчеркнуто, что задачей операции является защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, на протяжении семи лет подвергавшихся геноциду со стороны киевских властей, а также самозащита России от угроз ее национальной безопасности вследствие расширения НАТО на Восток и военного освоения альянсом Украины, превращения ее в анти-Россию, вынашивающую агрессивные планы, в том числе в отношении Крыма", - говорится в сообщении российской дипмиссии.

Ранее в четверг Россия объявила о намерении провести специальную военную операцию в Донбассе в соответствии с уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народной республиками.

Япония Донбасс Украина

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