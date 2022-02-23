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Япония ввела ряд санкций против России в ответ на признание ДНР и ЛНР

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Японское правительство приняло решение ввести в отношении России, а также республик Донбасса, ряд ограничительных мер, сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида журналистам.

Он призвал Москву "вернуться к дипломатическим шагам по урегулированию ситуации вокруг Украины", отметив, что признание независимости ДНР и ЛНР является "нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины".

В связи с этим, сказал премьер, "наша страна приняла решение ввести санкции", которые предусматривают, в частности, прекращение выдачи виз представителям республик Донбасса и замораживание их капиталов, запрет на экспортно-импортные отношения с этими республиками, а также на размещение и операции с новым суверенным долгом российского правительства.

"В дальнейшем мы примем решение о деталях этих мер и без промедления проведем необходимые процедуры", - заявил премьер, отметив, что в случае ухудшения ситуации перечень мер может быть расширен.

Президент РФ Владимир Путин после обращения к россиянам вечером 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Парламенты ДНР и ЛНР утром 22 февраля ратифицировали договоры о дружбе с Россией. Согласно текстам договоров, в частности, РФ будет участвовать в защите границ республик и получит право пользоваться военной инфраструктурой и базами на их территории.

Япония Россия ЛНР ДНР

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