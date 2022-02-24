Трейдеры опасаются покупать российскую нефть из-за ситуации вокруг Украины

Фото: Светлана Майорова/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Ряд нефтетрейдеров приостановили покупку российской нефти в ожидании того, как международное сообщество отреагирует на военную операцию РФ на Донбассе, пишет агентство Bloomberg.

Представители пяти нефтетрейдинговых компаний и нефтеперерабатывающих заводов сообщили о том, что временно не покупают российское сырье, уточняет агентство.

Кроме того, владельцы танкеров тоже воздерживаются от использования своих судов для транспортировки нефти российского происхождения. Ситуация привела к тому, что трейдеры спешат заручиться поставками из других стран, ссылается Bloomberg на компанию Frontline, которая является одним из крупнейших в мире владельцев супертанкеров.

Ранее Argus Media сообщило, что скидка на сорт Urals 23 февраля достигла максимального с 8 ноября 2004 года значения в $7,3/барр. В абсолютном выражении стоимость российского сорта в Северо-Западной Европе в среду снизилась на $0,88/барр., до $92,87/барр. Давление на Urals оказал рост предложения: согласно предварительной программе отгрузок, поставки из балтийских портов в марте увеличатся на 180 тыс. баррелей в сутки (1,3 млн тонн) относительно февраля, до 1,44 млн барр./сут. (6,2 млн т).