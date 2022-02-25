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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Нефть Brent подорожала до $101,3 за баррель

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок продолжает дорожать в пятницу на фоне продолжающейся военной спецоперации России.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 в пятницу составляет $101,3 за баррель, что на $2,22 (2,24%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Накануне эти контракты подорожали на 2,3% до $99,08 за баррель.

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Цена фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $94,83 за баррель, что на $2,02 (2,18%) выше итогового значения днем ранее. В четверг WTI подорожала на 0,8%, до $92,8 за баррель.

"Цены на нефть растут, и конца этому не видно, на новостях о полномасштабном военном вторжении России на Украину, поставившим под непосредственную угрозу экспорт 1 млн баррелей российской нефти в сутки, проходящей транзитом через Украину и Черное море", - написала старший рыночный аналитик Rystad Energy Луиза Диксон. По её словам, нефть может подорожать до $130 за баррель к июню, если украинский конфликт приведет к перебоям поставок, и может вырасти еще сильнее, если "возникнут дополнительные препятствия".

Россия входит в тройку крупнейших производителей в мире, наряду с Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, по данным Управления энергетической информации при Минэнерго США. По оценке ведомства, РФ производит около 10,5 млн баррелей нефти и других жидких углеводородов в сутки, или 11% от общемирового объема добычи.

Военная операция на Украине

"Без сомнений, последуют жесткие санкции, - написали аналитики аналитической фирмы Kpler. - С учетом практически нулевой вероятности того, что иностранные вооруженные силы напрямую поддержат Украину, в плане финансовых и экономических инструментов воздействия исключать нельзя ничего".

В ближайшую среду состоится очередное заседание ОПЕК+, в котором примут участие и представители России. Несмотря на события последних дней, аналитики по-прежнему уверены, что альянс будет придерживаться ранее обозначенных планов и вновь решит увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки.

нефть

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