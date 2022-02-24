В Чехии заявили о готовности к приему беженцев с Украины

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Чехия готова принимать беженцев с Украины, сообщил в четверг телеканал ČT24 со ссылкой на главу МВД страны Вита Ракушана.

По его словам, речь идет о тысячах человек, хотя точное число министр не назвал.

Кроме того Ракушан отметил, что граждане Украины, которые сейчас находятся на территории Чехии, могут рассчитывать на продление разрешений на пребывание. Он уточнил, что на данный момент в Чехии остаются 60 тыс. граждан Украины.

Ранее в четверг заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер заявил, что Варшава готова помогать тем украинцам, кто решит перебраться в Польшу.

По его словам, "в ближайшие часы в Любельском и Подкарпатском воеводствах у границы с Украиной будут организованы восемь пунктов для приема беженцев с Украины".

Также в четверг Будапешт со своей стороны сообщил об увеличении очередей на пограничных пунктах пропуска со стороны Украины. Агентство Bloomberg со ссылкой на государственные венгерские СМИ сообщило об "огромных очередях" украинцев, которые пытаются пересечь границу с Венгрией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что в случае эскалации ситуации "сотни тысяч, возможно, миллионы" могут покинуть Украину, и это может "коренным образом изменить Венгрию, как в политическом плане, так и экономическом".

Европейский союз вместе со странами блока, соседствующими с Украиной, разработал планы по приему беженцев, заявила в четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"У нас со странами-членами блока, соседствующими с Украиной, есть конкретные планы на случай чрезвычайных ситуаций незамедлительно принять и разместить беженцев с Украины", - заявила фон дер Ляйен на пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По ее словам, "ЕС полностью подготовлен к приему беженцев". "Мы надеемся, что будет как можно меньше беженцев, но мы полностью к ним готовы", - отметила фон дер Ляйен.