Чехия вывела дипкорпус с Украины
Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Чехия прекратила дипломатическое присутствие на Украине после закрытия консульства во Львове.
"Из соображений безопасности закрыто и генеральное консульство во Львове", - приводит в пятницу чешский информационный портал "Деник" слова главы МИД Чехии Яна Липавского.
Министр напомнил, что "ранее было закрыто посольство в Праге".
Ранее сообщалось, что Чехия выразила готовность принимать беженцев с Украины.
24 февраля Чехия приостановила выдачу виз гражданам России в связи с военными действиями РФ на Украине.