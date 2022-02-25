Чехия вывела дипкорпус с Украины

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Чехия прекратила дипломатическое присутствие на Украине после закрытия консульства во Львове.

"Из соображений безопасности закрыто и генеральное консульство во Львове", - приводит в пятницу чешский информационный портал "Деник" слова главы МИД Чехии Яна Липавского.

Министр напомнил, что "ранее было закрыто посольство в Праге".

Ранее сообщалось, что Чехия выразила готовность принимать беженцев с Украины.

24 февраля Чехия приостановила выдачу виз гражданам России в связи с военными действиями РФ на Украине.