Швейцария присоединится к санкциям ЕС в отношении России

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Швейцария собирается перенять санкции, наложенные Евросоюзом на Россию в связи с действиями России в отношении Украины, заявил президент конфедерации Иньяцио Кассис.

"Список европейских санкций будет перенят", - сказал он в четверг журналистам.

Евросоюз официально объявил о введении санкций против ряда российских руководителей, депутатов Госдумы и финансовых учреждений. Речь идёт о мерах, принятых Евросоюзом в ответ на признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

В санкционный список Евросоюза включены высокопоставленные официальные лица РФ, в частности, министр обороны России Сергей Шойгу, руководитель администрации президента Антон Вайно, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Кроме того, под ограничительные меры ЕС подпали вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Также санкции вводятся против руководителя банка ВТБ Андрея Костина, его заместителя Дениса Бортникова, председателя ВЭБа Игоря Шувалова, официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, главы комиссии Совета Федерации по информполитике Алексея Пушкова, журналистов Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева.

В список вошел ряд российских военачальников, в частности, главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, его заместитель вице-адмирал Владимир Касатонов, командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов, главкомы Сухопутных войск Олег Салюков, Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин, командующий ВВС РФ Сергей Дронов.

Под санкции подпали депутаты Госдумы, проголосовавшие за признание независимости ДНР и ЛНР, супруга и мать бизнесмена Евгения Пригожина - Виолетта и Любовь Пригожины, а также журналист Константин Кнырик.

В санкционном списке фигурируют ВЭБ, банк "Россия" и Промсвязьбанк (MOEX: PSKB). Также санкции вводятся против "Агентства интернет-исследований".