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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:10

Украина выполнила программу тестирования изолированной энергосистемы

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - НЭК "Укрэнерго" выполнила в полном объеме программу тестирования работы Объединенной энергосистемы Украины (ОЭС) в изолированном от энергосистем России и Беларуси, а также от европейской сети ENTSO-E режиме работы.

"Вся программа тестов в изоляции выполнена сегодня. ENTSO-E переданы все данные. Будем ждать их результатов ", - отчитались в "Укрэнерго " в четверг.

Как сообщалось, ОЭС Украины вместе с молдавской энергосистемой вошла в изолированный режим работы 24 февраля, он должен продлиться три дня, но будет ли украинская ОЭС подключена обратно к энергосистемам России и Белоруссии, пока не известно. Результаты тестирования станут основанием для принятия решения ENTSO-E о переходе на параллельную работу с украинской и молдавской сетями.

Во время изолированной работы 24-26 февраля ОЭС Украины объединена с "Островом Бурштынской ТЭС" и две части энергосистемы страны работают синхронно.

Цель испытаний – продемонстрировать способность энергосистемы поддерживать необходимую частоту 50 Гц в разных режимах работы. Тестирование предполагает поочередное проведение отключения генерации и нагрузки.

Укрэнерго Объединенная энергосистема Украины

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