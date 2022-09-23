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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Отменено тестирование работы энергосистемы Калининградской области в изолированном режиме

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Калининградской области отменена запланированная на 24 сентября проверка изолированной работы энергосистемы региона, сообщит агентство BNS со ссылкой на информацию литовского сетевого оператора Litgrid. Оператор, в свою очередь, сослался на сообщение российской стороны.

Испытания должны были продолжаться 14 часов.

Латвийский оператор системы передачи электроэнергии Augstsprieguma tikls также сообщил, что намеченная на 24 сентября проверка отменена.

Планировавшаяся в конце июня проверка изолированной работы энергосистемы Калининградской области также была отменена.

Пока в регионе проведено три испытания изолированной работы: первое состоялось в 2019 году и длилось 72 часа, в 2020 и 2021 годах - по 8 часов.

Суммарная установленная мощность электростанций энергосистемы региона составляет около 2 ГВт.

Калининградская область Litgrid Литва Augstsprieguma tikls Латвия
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