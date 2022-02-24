В Эстонию и Литву прибыли американские истребители F-35

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Эстонии на авиабазу Эмари приземлились в четверг истребители ВВС США F-35. В четверг также самолеты F35 ВВС США сели в Шяуляй на севере Литвы.

Как сообщил главный штаб Сил обороны Эстонии, истребители были направлены правительством США в Балтийский регион в связи с обострением ситуации на Украине.

"Принятое Соединенными Штатами на этой неделе решение усилить присутствие союзников в Эстонии самыми современными самолетами свидетельствует об их готовности защищать своих союзников", - заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

США решили усилить сдерживание в Балтии и Польше, направив в регион Балтийского моря истребители пятого поколения F-35, штурмовые вертолеты AH-64 и подразделение численностью 800 человек, отметили в главном штабе.

Главный штаб Сил обороны не сообщает, сколько единиц летной техники прибыло в Эстонию. В то же время литовское министерство обороны сообщило в четверг, что в Литву, Латвию и Эстонию направляется около 800 военных, до восьми истребителей F-35 и 20 вертолетов AH-64 Apache.

Как сообщил на пресс-конференции в четверг канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Салм, Великобритания планирует направить в Эстонию до батальона военнослужащих, из которых 200 солдат прибудут в пятницу. В пятницу ожидается и поступление британских вооружений в Эстонию.

Литва

В ответ на ситуацию с безопасностью в связи с ситуацией на Украине в Литву прибыл дополнительный военный контингент США, продлевается и ротация тяжелого батальона 3-66 Armor США. Самолеты F35 ВВС США сели в Шяуляй.

"Военное присутствие США и других союзников в странах Балтии и Польше является основным фактором сдерживания в регионе. Мы всегда добивались, чтобы военное присутствие американцев в Литве было постоянным", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Прибывшие в Шяуляй истребители F35 усилят осуществляемую в странах Балтии миссию воздушной полиции НАТО, в которой сейчас несут дежурство контингенты ВВС Польши, Дании и Бельгии. Истребители F35 усилят эту миссию, осуществляемую с авиабазы ВВС Эстонии в Эмари.

Президент США Джо Байден во вторник объявил, что в странах Балтии будут размещены дополнительные военные контингенты и военная техника.