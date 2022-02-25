В Эстонии прекращается трансляция ряда российских и белорусских телеканалов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) предписал в пятницу прекратить трансляцию ряда российских и белорусских телеканалов для клиентов ТВ-услуг.

Как сообщил департамент, "ведомство запретило трансляцию некоторых телеканалов на русском языке в Эстонии по причине передачи этими каналами запрещенной информации".

В сообщении говорится, что всех поставщиков телевизионных услуг обязали при первой же возможности остановить трансляцию следующих телеканалов: "РТР Планета", "НТВ Мир", "НТВ Мир Балтик", "Беларусь 24", "Россия 24" (ВГТРК) и "ТВ Центр International" (TVCI).

Крупнейший оператор Telia прекращает трансляцию каналов "РТР Планета", "НТВ Мир", "Россия 24" (ВГТРК) и "ТВ Центр International" (TVCI) с 25 февраля, отмечают в департаменте.

"Необычайное время требует решительных действий - мы констатируем, что болевой порог эстонского информационного пространства уже превышен отдельными телеканалами. Чтобы предотвратить ущерб безопасности общества или защитить общественные интересы из-за задержки, необходимо действовать немедленно", - сказал гендиректор TTJA Каур Каяк.