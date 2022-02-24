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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:26

Байден заявил, что лидеры G7 согласны на "сокрушительные" санкции против РФ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден по итогам встречи с лидерами G7 в четверг заявил, что союзники готовы ввести "сокрушительный" пакет санкций против России.

"Этим утром я провел переговоры со своими коллегами по G7, чтобы обсудить неоправданную атаку президента Путина на Украину, и мы согласились ввести сокрушительный пакет санкций и других экономических мер, чтобы привлечь Россию к ответственности", - написал президент на своем аккаунте в твиттере.

Он также выразил поддержку гражданам Украины.

Джо Байден Россия G7

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