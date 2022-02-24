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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:26

Bloomberg сообщил, что санкции США затронут банки РФ, нефтекомпании и лично Путина

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Новые американские санкции против России затронут банки, нефтяные компании, российских предпринимателей и лично президента страны Владимира Путина, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на председателя банковского комитета сената Шеррода Брауна.

"Санкции США затронут российские банки, нефтяные компании, (...) коснутся финансов олигархов, Путина", - передает агентство со ссылкой на его слова.

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Ранее президент США Джо Байден отметил, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину. Он обещал, что после намеченной на четверг встречи с лидерами G7 "США, союзники и партнеры введут жесткие санкции в отношении России".

Как сообщалось, утром в четверг президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. На Украине введено военное положение.

США Россия Владимир Путин

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