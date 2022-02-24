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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:26

Торговая сеть стран Балтии Rimi Baltic прекратит продажу российских товаров

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Торговая сеть стран Балтии Rimi Baltic прекращает продажу российских товаров в знак солидарности с Украиной.

"В знак солидарности с Украиной и украинцами (...) прекращаем продавать в своих магазинах товары российского происхождения", - сообщила крупная торговая компания.

Она удаляет с четверга такие товары во всех магазинах Rimi в Эстонии, Латвии и Литве, а также информирует своих поставщиков о прекращении закупок товаров российского производства.

Эстонское отделение компании Rimi Eesti приняло решение прекратить показ рекламы на всех телеканалах российского происхождения.

"Прекращение сотрудничества с российскими компаниями является для нас логичным и необходимым шагом в сложившейся ситуации", - сказал руководитель Rimi в Эстонии Вайдо Паюмяэ.

Rimi Baltic Украина Эстония Латвия Литва

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