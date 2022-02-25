ГАБТ перенес премьеру балета "Искусство фуги" из-за отъезда Ратманского

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр сообщил, что перенес премьеру балета "Искусство фуги" хореографа-постановщика Алексея Ратманского "в связи с текущими событиями".

"Когда придет время, я надеюсь вернуться в Москву, чтобы завершить эту постановку", - сообщил Ратманский через пресс-службу. Ранее "МК" написал, что Ратманский, чьи родители живут в Киеве и которого многое связывает с этим городом, покинул Россию из-за начавшейся спецоперации на Украине.

"В связи с текущими событиями, проведя переговоры с постановочной группой, было принято решение перенести премьеру балета "Искусство фуги". Этот проект очень важен для Большого театра, к настоящему времени проведена значительная работа, и мы надеемся, что сможем осуществить этот проект", - сообщили в пресс-службе ГАБТа.

Новая дата премьеры пока не названа.

30 и 31 марта вместо "Искусства фуги" театр покажет балет "Дон Кихот", посмотреть его можно будет по билетам, купленным на премьеру "Искусства фуги".

1 апреля утром и 2 апреля вечером "Искусство фуги" будет заменено "Спартаком".

Ратманский - российский, украинский, датский и американский солист балета и балетмейстер, с 2004 по 2009 год он был художественынм руководителем балета Большого театра. В 1978-1986 годах он учился в Московском хореографическом училище, с 1986 по 1992 и с 1995 по 1997 годы был ведущим танцовщиком Национального оперного театра Украины имени Тараса. Шевченко в Киеве.

В 1992-1995 года Ратманский - ведущий солист Виннипегского королевского балета, а в 1997-2003 годах - премьер Датского королевского балета. С 2009 года - постоянный хореограф Американского театра балета.