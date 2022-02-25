Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:49

ГАБТ перенес премьеру балета "Искусство фуги" из-за отъезда Ратманского

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр сообщил, что перенес премьеру балета "Искусство фуги" хореографа-постановщика Алексея Ратманского "в связи с текущими событиями".

Военная операция на Украине

"Когда придет время, я надеюсь вернуться в Москву, чтобы завершить эту постановку", - сообщил Ратманский через пресс-службу. Ранее "МК" написал, что Ратманский, чьи родители живут в Киеве и которого многое связывает с этим городом, покинул Россию из-за начавшейся спецоперации на Украине.

"В связи с текущими событиями, проведя переговоры с постановочной группой, было принято решение перенести премьеру балета "Искусство фуги". Этот проект очень важен для Большого театра, к настоящему времени проведена значительная работа, и мы надеемся, что сможем осуществить этот проект", - сообщили в пресс-службе ГАБТа.

Новая дата премьеры пока не названа.

30 и 31 марта вместо "Искусства фуги" театр покажет балет "Дон Кихот", посмотреть его можно будет по билетам, купленным на премьеру "Искусства фуги".

1 апреля утром и 2 апреля вечером "Искусство фуги" будет заменено "Спартаком".

Ратманский - российский, украинский, датский и американский солист балета и балетмейстер, с 2004 по 2009 год он был художественынм руководителем балета Большого театра. В 1978-1986 годах он учился в Московском хореографическом училище, с 1986 по 1992 и с 1995 по 1997 годы был ведущим танцовщиком Национального оперного театра Украины имени Тараса. Шевченко в Киеве.

В 1992-1995 года Ратманский - ведущий солист Виннипегского королевского балета, а в 1997-2003 годах - премьер Датского королевского балета. С 2009 года - постоянный хореограф Американского театра балета.

Военная операция на Украине. Хроника

8
Фрагменты сбитого самолета в КиевеПоврежденный автомобиль в МариуполеРазрушенный дом в КиевеЖенщина в поврежденном доме в Горловке (ДНР)24 февраля. Последствия ракетных ударов под Мариуполем.24 февраля. Последствия обстрела города Ясиноватая (ДНР).24 февраля. Жители Киева прячутся в подвалах.24 февраля. Последствия обстрелов в Харькове.
Фрагменты сбитого самолета в Киеве
Алексей Ратманский Украина Большой театр

Новости по теме

Новости

"Кинотавр" пройдёт в Сочи в сентябре

Умер актер Борис Невзоров

Умер актер Борис Невзоров
Умершие знаменитости

Скончался народный артист РФ Геннадий Юхтин

Названы ведущие церемонии вручения "Оскара"

Названы ведущие церемонии вручения "Оскара"

В дворцы Царского Села 13 и 14 февраля пустят бесплатно обладателей трех имен

В дворцы Царского Села 13 и 14 февраля пустят бесплатно обладателей трех имен

Адель стала триумфатором Brit Awards 2022

Адель стала триумфатором Brit Awards 2022

Названы номинанты на премию "Оскар"

Названы номинанты на премию "Оскар"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });