США перебросят дополнительные силы в Германию

Байден заявил, что американские войска в Европе будут защищать союзников по НАТО, а не воевать на Украине

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Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что не собирается воевать с Россией на Украине, но готов защищать НАТО. Для этого в Германию будут переброшены дополнительные американские войска.

"Позвольте мне повторить: наши силы не вовлечены и не будут вовлечены в конфликт с Россией на Украине. Наши силы направляются в Европу не для того, чтобы сражаться на Украине, а для того, чтобы защищать наших союзников по НАТО", - заявил Байден во время выступления в Белом доме.

Он отметил, что в США предпринимают шаги, чтобы защитить союзников по НАТО, а потому примут участие в завтрашнем саммите альянса. Он напомнил, что штаты готовы защищать "каждый дюйм территории альянса".

"Сегодня я направляю дополнительные американские силы в Германию (...), включая те, которые базируются в США", - добавил он.

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