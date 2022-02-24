Путин и Макрон провели телефонный разговор

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Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели "серьезный и откровенный" обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля.

Там отметили, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

"Владимир Путин дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что стороны условились оставаться в контакте.

Ранним утром 24 февраля Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине.