Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:26

Путин и Макрон провели телефонный разговор

Путин и Макрон провели телефонный разговор
Фото: Chris McGrath/Getty Images

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели "серьезный и откровенный" обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля.

Там отметили, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

"Владимир Путин дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что стороны условились оставаться в контакте.

Ранним утром 24 февраля Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине.

Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина Франция Владимир Путин Эммануэль Макрон

Новости

Сбербанк сообщил, что санкции не влияют на сохранность и доступность средств клиентов

Сбербанк сообщил, что санкции не влияют на сохранность и доступность средств клиентов

Санкции США не отразятся на счетах и вкладах клиентов ВТБ

Самолет Ан-26 упал под Воронежем

Военная операция на Украине

В Сочи создадут временный авиахаб для рейсов из соседних аэропортов

В Сочи создадут временный авиахаб для рейсов из соседних аэропортов

Что произошло за день: четверг, 24 февраля

Аксенов заявил о возможности подачи воды в Крым уже в пятницу

Путин заявил, что партнеры не должны выталкивать РФ из экономической системы

Военная операция на Украине

Путин назвал действия России на Украине вынужденной мерой

Путин назвал действия России на Украине вынужденной мерой

Более 93 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР находятся в Ростовской области

В МИД РФ сообщили об отказе Штатов от обсуждения гарантий безопасности

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });