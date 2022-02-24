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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:26

США призовут страны мира использовать стратегические запасы нефти для снижения цен

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU -США будут работать с союзными странами над использованием стратегических запасов нефти для снижения цен и безопасных поставок, заявил президент США Джо Байден в четверг.

"Мы координируемся с крупными производителями нефти и странами-потребителями по вопросу безопасности в поставках энергии. Мы активно работаем со странами по всему миру по вопросу скоординированного использования стратегических запасов нефти крупных стран-потребителей энергии", - заявил он вовремя выступления, посвященного санкциям против РФ за военную операцию на Украине.

Президент отметил, что США тоже будут готовы вновь использовать свои стратегические запасы. Он подчеркнул, что США внимательно следят за поставками энергии, чтобы предотвратить любые сбои.

США Россия Украина Джо Байден

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