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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:18

В Молдавии введен режим ЧП из-за военной операции РФ на Украине

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии в связи ситуацией на Украине объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней начиная с 24 февраля. За это решение единогласно проголосовали 88 депутатов от всех парламентских фракций.

С запросом о введении режим чрезвычайного положения обратилось правительство Молдавии.

Премьер-министр Наталья Гаврилица представила меры, которые предлагается утвердить на период ЧП.

Среди них - запрет на проведение массовых акций протеста и манифестаций, особый режим работы СМИ; пресечение распространения фейковых новостей, право правительства выдворять из страны "нежелательных лиц", меры по обеспечению граждан товарами первой необходимости; усиленный режим работы правоохранительных органов; организация работы для принятия беженцев из Украины.

Гаврилица сообщила, что в четверг в Молдавию въехало более 4,2 тыс. беженцев из Украины. Часть из них намерены отправится в страны Евросоюза, а более ста человек официально запросили убежище в Молдавии.

Перед заседанием президент Майя Санду провела встречу с депутатами от парламентского большинства и от оппозиции.

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Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
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