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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Молдавия создаст центры для украинских беженцев

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Молдавия упростила въезд граждан Украины на свою территорию, создает на юге и севере страны распределительные центры для беженцев.

Как сообщила пресс-служба правительства, решения приняла Комиссия по чрезвычайному положению в четверг вечером в рамках предоставленных парламентом полномочий.

Согласно принятым решениям, в Молдавию будут пускать граждан Украины, даже если у них нет заграничного паспорта. Пересечь границу можно будет на основании внутренних документов. В Молдавию будут пускать также граждан Украины, у которых нет сертификата о вакцинации от коронавируса. Детей будут пропускать на основании свидетельства о рождении, обычного паспорта или заграничного. Разрешат также въезжать в Молдавию украинским автомобилям без страховки "зеленая карта", но владельцы должны будут приобрести ее в течение 24 часов с момента въезда.

В Паланке и Каларашовке (населенные пункты на молдавско-украинской границе, на юге и на севере Молдавии - ИФ) откроются два распределительных центра для беженцев. Местные власти должны также создать временные центры размещения для беженцев.

Над Молдавией разрешат полеты - гуманитарные и связанные со срочной медпомощью. По решению комиссии, интернет-провайдеры должны блокировать источники фейков, которые влияют на безопасность страны.

Накануне парламент Молдавии в связи с ситуацией на Украине объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней, начиная с 24 февраля. За это решение единогласно проголосовало 88 депутатов от всех парламентских фракций.

Молдавия Украина

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