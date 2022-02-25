Канада ввела санкции против окружения Путина, депутатов и 27 финансовых учреждений РФ

Ограничения вводятся против Грефа, Шувалова, Пригожина, Ротенбергов, а также ЦБ, Сбербанка, ВТБ, Минфина

Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Канада объявила о введении дополнительных санкций в отношении России из-за украинского кризиса, говорится в опубликованном на сайте правительства Канады документе.

"Новые поправки налагают ограничения на 31 человека, которые являются ключевыми членами ближайшего окружения президента Путина, его близких и членов семей некоторых лиц, на которых уже наложены санкции Канады, и 27 ключевых финансовых учреждений", - отмечается в заявлении.

"Кроме того, поправки будут включать 351 члена Государственной Думы России, проголосовавших за решение о признании независимости так называемых Донецкой и Луганской народных республик ", - подчеркивается в документе.

Так, согласно опубликованному документу, санкции вводятся в отношении главы Сбербанка Германа Грефа, председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, бизнесмена Евгения Пригожина и детей братьев Ротенбергов.

Среди прочих, санкции введены в отношении Центробанка, Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка, Совкомбанка, Русгидро, Ростеха, Роскомфлота, РЖД, Транснефти, Газпрома, Ростелекома, Алросы, ОАК, корпорации "Тактическое ракетное вооружение", Газпромнефти, Транснефти и министерства финансов.

Кроме того, санкции вводятся в отношении четырех граждан Украины - Тараса Козака, Владимира Олейника, Олега Волошина и Владимира Сивковича.