Удар по Горловке привел к гибели двух учителей

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Два учителя погибли в результате артиллерийского удара по школе в Горловке (ДНР), сообщает мэр города Горловка Иван Приходько.

"В результате обстрела школы №50 погибли двое учителей", - написал Приходько в пятницу в своих соцсетях.

По его данным, украинская армия нанесла артиллерийский удар по Горловке, в результате прямого попадания пострадало здание школы по адресу ул. Соколовского, 15.

Ранее в связи со значительным ростом напряженности в регионе власти ДНР временно прекратили работу всех учебных заведений.