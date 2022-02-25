Спасательный центр МЧС в Донецке подвергся удару артиллерии

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Артиллерийскому удару подвергся спасательный центр МЧС ДНР в Донецке, ранен мирный житель, сообщили в спасательном ведомстве Донецкой народной республики.

"Сегодня, 25 февраля, в 11:40 в Центр управления кризисных ситуаций МЧС ДНР поступила информация об обстреле территории Республиканского спасательного центра МЧС. Личный состав оперативно направился в укрытие. На данный момент их жизням ничего не угрожает", - говорится в сообщении, распространённом в пятницу пресс-службы МЧС ДНР.

По данным СЦКК Донецкой народной республики в результате обстрела Куйбышевского района ранен мирный житель.