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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

ВС РФ вывели из строя 118 военных объектов на Украине и сбили пять самолетов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные в ходе спецоперации вывели из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 11 аэродромов, сбиты пять украинских самолетов, один вертолет и пять беспилотных летающих аппаратов, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Среди выведенных из строя объектов также 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, уточнил он.

Более 150 украинских военных сложили оружие и сдались в плен, добавил Конашенков. По его словам, 82 украинских военнослужащих сдались, сложив оружие, в районе острова Змеиный.

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