Песков выразил надежду на нормализацию отношений РФ с мировым сообществом

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что период нормализации отношений России с мировым сообществом так или иначе наступит, когда начнет появляться понимание вынужденности российской операции в Донбассе.

"По мере того как будет наступать понимание вынужденности этой операции, понимание неизбежности твердых и решительных действий со стороны России для обеспечения безопасности, так или иначе период нормализации наступит", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о перспективах нормализации отношений между Россией и мировым сообществом.

При этом, по его словам, Москва была готова к тому, что реакция Запада будет скоординированной.