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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Песков выразил надежду на нормализацию отношений РФ с мировым сообществом

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что период нормализации отношений России с мировым сообществом так или иначе наступит, когда начнет появляться понимание вынужденности российской операции в Донбассе.

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"По мере того как будет наступать понимание вынужденности этой операции, понимание неизбежности твердых и решительных действий со стороны России для обеспечения безопасности, так или иначе период нормализации наступит", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о перспективах нормализации отношений между Россией и мировым сообществом.

При этом, по его словам, Москва была готова к тому, что реакция Запада будет скоординированной.

Обстановка в городах Украины

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Последствия обстрела в КиевеЖители Харькова укрываются в метрополитенеЖитель МариуполяЖурналисты ищут убежище в подвале гостиницы Краматорска во время обстрелаЖители Харькова во двореЛюди на автобусной станции в КиевеГраждане Украины, прибывшие в пограничный польский город Пшемысль из Одессы через ЛьвовУкраинский военный танк возле Потемкинской лестницы в центре ОдессыПоследствия ракетных ударов под МариуполемКолонны бронетехники на территории ДНР
Последствия обстрела в Киеве
Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Россия Дмитрий Песков

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