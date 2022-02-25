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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

В ДНР заявили, что военным республики еще далеко до административных границ области

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что военным силам ДНР в плане продвижения осталось еще далеко до административных границ области.

"Операция наступательная идет по плану, в основном это все происходит на мариупольском направлении, до границ еще далеко, сопротивление оказывают, и кроме сопротивления, еще должны понимать, что семь лет строилась линия обороны - очень много минных полей, поэтому прохождение вперед затрудняется в этом плане", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1" в пятницу.

Он отметил, что жители ДНР ждут наступления мира. "Украинские военные - они сдаются, кто-то с белым флагом, сложив оружие, на данный момент - больше 40 человек по нашей (ДНР - ИФ) территории".

Накануне, 24 февраля, Басурин говорил о планах ДНР взять под контроль Донецкую область в ее административных границах. Аналогичное заявление сделали и власти ЛНР.

Эдуард Басурин ДНР Донбасс Украина

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