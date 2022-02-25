Лавров заявил, что Украина будет демилитаризирована и денацифицирована

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Россия обеспечит демилитаризацию Украины, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы хотим, чтобы украинский народ, или как сказал президент Путин, все народы, проживающие на территории современной Украины, имели возможность свободно, без попыток загонять их в тиски бандеровской психологии, определить свою будущую судьбу", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

"Россия обеспечит демилитаризацию Украины. Россия обеспечит денацификацию Украины. Мы слишком страдали от нацизма, и украинский народ страдал от нацизма, чтобы на это все можно было закрывать глаза и смотреть так легкомысленно", - подчеркнул Лавров.

В четверг утром президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. На Украине введено военное положение.