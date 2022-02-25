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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Путин и Си Цзиньпин обсудили по телефону Украину

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Циньпин и президент России Владимир Путин в пятницу поговорили по телефону, лидеры обсудили обстановку вокруг Украины, передает агентство Bloomberg.

"Си Цзиньпин и Путин обсудили по телефону Украину", - информирует агентство.

Как отмечается, председатель КНР высказался за урегулирование украинского кризиса путем переговоров.

Накануне состоялся телефонный разговор глав МИД КНР и РФ Ван И и Сергея Лаврова. Китайский министр заявил российскому коллеге, что Пекин понимает обеспокоенность Москвы в области безопасности.

В российском внешнеполитическом ведомстве со своей стороны сообщили, что Лавров и Ван И сошлись во мнении, что причиной кризиса стал поощряемый США отказ Киева от реализации минских соглашений.

"Министры выразили общее мнение, что причиной нынешнего кризиса стал поощряемый США и их союзниками отказ Киева от реализации минского "Комплекса мер", одобренного Советом Безопасности ООН. Подчеркнуто, что Россия и Китай настаивают на необходимости для всех стран уважать принцип неделимости безопасности", - отмечается в сообщении.

Ранее в МИД КНР заявили, что Китай не поддерживает введение санкций в отношении России в связи с обстановкой вокруг Украины, считает, что только диалог может помочь урегулировать ситуацию.

В четверг утром президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. "Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - заявил Путин в телеобращении.

Военная операция на Украине. Хроника

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Китай Си Циньпин РФ Владимир Путин

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