Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Талибы решили разобраться в Кабуле с преступностью

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Находящееся у власти в Афганистане движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) объявило, что начинает в Кабуле и прилегающих провинциях операцию по зачистке от криминала.

Операцию проводят Минобороны, МВД и разведка талибов под командованием замминистра обороны муллы Мухаммада Фазеля Мазлума, сообщил в твиттере пресс-секретарь движения Забиулла Муджахид.

В ходе операции будут арестовываться и устраняться "воры, похитители и другие преступники".

"Во время операции никто и ни один гражданский дом не пострадают, будут приняты все меры предосторожности, и с людьми будут обращаться хорошо. Мы призываем жителей этих провинций и регионов помочь своим силам безопасности в предоставлении информации и не бояться операции. Потому что эта операция запущена для лучшего обеспечения безопасности жителей Кабула, бизнесменов и других соотечественников, - заверил представитель "Талибана". - Если люди невиновны или не связаны с преступниками, у них не будет проблем".

Талибан Афганистан Кабул Забиулла Муджахид Минобороны МВД

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Силы ДНР и ЛНР при поддержке РФ движутся вглубь Украины по двум направлениям

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о блокировке Киева с западной стороны

Военная операция на Украине

ВС РФ уничтожили более 200 украинских военных при захвате аэродрома под Киевом

Военная операция на Украине

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров

В ДНР сообщили о выпущенной по Донецку ракете "Точка-У"

Военная операция на Украине

Во Львове объявлена воздушная тревога

Военная операция на Украине

Источник в Минобороны заявил, что РФ не наносила ракетных ударов по Киеву

Источник в Минобороны заявил, что РФ не наносила ракетных ударов по Киеву
Военная операция на Украине

Меркель осудила российскую военную операцию на Украине

Военная операция на Украине

В Киеве снова объявлена воздушная тревога

В Киеве снова объявлена воздушная тревога
Военная операция на Украине

Министр финансов Франции отметил, что отключение РФ от SWIFT не снято с повестки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код