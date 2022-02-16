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Талибы сообщили о переброске войск к границе с Таджикистаном

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) объявило, что перебросило на границу с Таджикистаном профессионально подготовленные "батальоны, оснащенные современной техникой НАТО и вертолетами поддержки".

Как сообщил в твиттере начальник генштаба ВС Талибов Кари Фасихуддин Фитрат, эти войска перебросили туда для защиты границ на северо-востоке Афганистана и прошлой ночью "передислоцировали в нулевые точки".

"В случае малейшей угрозы со стороны любой соседней страны, будет дан молниеносный ответ. Наша армия, наша честь", - заявил представитель талибов, не уточнив, из какой страны может исходить угроза.

Северо-восточные провинции Афганистана Бадахшан, Тахар, Кундуз граничат с Таджикистаном.

Переброску войск к северным и северо-восточным границам Афганистана Фитрат анонсировал 14 февраля. Речь шла о 10 тысячах бойцов, которые будут готовы дать отпор любому вооруженному нападению. Он также пообещал, что скоро будут готовы боевые самолеты для их поддержки.

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Афганистан Талибан Таджикистан Кари Фасихуддин Фитрат Кундуз Тахар Бадахшан

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