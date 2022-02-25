FT сообщила о планах ЕС заморозить активы Путина и Лаврова

Президент РФ Владимир Путин Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз собирается заморозить активы президента РФ Владимира Путина и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках нового пакета санкций в отношении России, сообщает издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"ЕС готовится заморозить активы Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках пакета санкций, решение по которому будут принимать в пятницу", - пишет FT.

Как сообщили собеседники издания, такой шаг лидеры ЕС обсуждали накануне, большинство поддержали эти меры. Это, по данным источников, "подчеркивает намерение ЕС держать открытыми символические дипломатические возможности".

При этом, как отмечают осведомленные лица, в отношении Путина и Лаврова не будут вводить запрет на поездки.

Ранее в пятницу стало известно, что министры иностранных дел государств-членов Евросоюза 25 февраля в 15:00 по местному времени (17:00 по московскому) проведут внеочередное заседание по российско-украинскому вопросу. В Совете ЕС сообщили, что на этом заседании главы МИД ЕС примут новые санкционные меры в отношении России.

Кроме того, ожидается неформальное обсуждение украинского кризиса с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Лидеры ЕС в ночь на пятницу согласовали новые "массивные и болезненные" санкции в отношении России. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новый пакет санкций ЕС затронет 70% рынка банковских услуг РФ, ключевые государственные компании, сделает невозможной модернизацию НПЗ, остановит поставку авиазапчастей.