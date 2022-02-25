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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:49

Российские компании останавливают покупку б/у автомобилей на аукционах в Японии

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российские участники авторынка из-за скачков курса рубля останавливают покупку бывших в употреблении автомобилей из Японии, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы специализированного портала "Дром".

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"По состоянию на утро пятницы российские компании, участвующие во внешнеторговой деятельности, начали останавливать прием ставок на покупку подержанных японских автомобилей с аукционов Японии. Пойти на этот шаг вынуждает резкий рост курса валют по отношению к рублю, - объяснил он. - Невозможно спрогнозировать, сколько будет завтра стоить автомобиль, так как машины покупают на аукционах за иены, а пошлина - в евро. Курсы валют ежедневно скачут. Очевидно, машины сильно подорожают. Насколько - спрогнозировать сложно: чем глубже упадет рубль, тем выше вырастут цены".

Ранее сообщалось, что участники авторынка в Приморье не исключают сложностей с ввозом б/у автомобилей из Японии. По словам опрошенных "Интерфаксом" предпринимателей, негативное влияние могут оказать ослабление курса рубля, затянувшиеся сроки доставки автомобилей на судах во Владивосток, неопределенность в работе банков.

Премьер Японии Фумио Кисида объявил о введении новых санкций против России, в частности, ограничив поставки в Россию полупроводников и пообещав заморозить активы российских банков. Также принято решение о приостановке выдачи виз для некоторых россиян.

За 2021 год Владивостокская таможня оформила более 114 тысяч автомобилей, что на 30% больше, чем в 2020 году.

Япония Дром Украина

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