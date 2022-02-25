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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:49

Белоруссия может переориентировать на Россию украинский экспорт нефтепродуктов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии намерено переориентировать на Россию поставки нефтепродуктов, которые ранее экспортировались на Украину, заявил первый вице-премьер республики Николай Снопков.

"Если брать в целом торговлю с Украиной, то 70% белорусского экспорта приходилось на нефтепродукты. По нефтепродуктам проработка шла давно, и алгоритм действий по перенаправлению нефтепродуктов на российский рынок есть. Он сильно не повлияет на наш внешнеторговый оборот, и в том числе на сальдо внешней торговли", - сказал Снопков, его цитирует в пятницу агентство БелТА.

Он также заявил, что Белоруссия способна заместить большую часть импорта из Украины товарами собственного производства. "Анализ импортируемых товаров показывает: по всей номенклатуре того, что мы импортируем из Украины или через нее, критических позиций нет. Все позиции замещаемы, в том числе, на внутреннем рынке", - сказал первый вице-премьер.

Вместе с тем, по его словам, представителей АПК Белоруссии беспокоит вопрос поставки белкового сырья, которое импортировалось c Украины. "Во вторник будем рассматривать подготовку к весенне-полевым работам, сельскохозяйственному 2022 году, и вопрос (с белковым сырьем - ИФ) абсолютно решаемый - через севооборот. Мы можем в Беларуси спокойно выращивать белковосодержащие растения, которые заместят украинский продукт", - добавил Снопков.

Белоруссия Украина

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