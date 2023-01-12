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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Белоруссия впервые вышла на профицит в торговле с Россией

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Белоруссия по итогам 2022 года впервые обеспечила положительное сальдо внешней торговли с Россией, заявил на совещании премьер-министр республики Роман Головченко. Об этом сообщает "БелТА".

"Впервые для Белоруссии в торговле с Россией складывается положительное сальдо - то есть стоимостный экспорт товаров и услуг превышает импорт. В целом же по итогам прошедшего года белорусский экспорт товаров на российский рынок вырос как в физическом, так и в стоимостном выражении", - сказал он.

"У нас всегда была с Россией одна из главных проблем - отрицательное сальдо. Импортировали больше, чем продавали. И в некоторые годы эта разбежка доходила до $7 млрд", - напомнил премьер.

Он также отметил, что по итогам прошлого года сложился рекордный товарооборот в торговле с Россией.

"Несмотря на серьезные вызовы, санкции, рестрикции и так далее, Белоруссия и Россия продолжают развивать сотрудничество во всех сферах социально-экономической сферы и добиваются при этом результата. По итогам 11 месяцев 2022 года достигнут исторически максимальный объем взаимного оборота товарами и услугами - $45 млрд. Полагаю, что по итогам 12 месяцев (станут известны после опубликования статданных - ИФ) мы сможем преодолеть планку в $50 млрд", - сказал Головченко.

Белоруссия Роман Головченко
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