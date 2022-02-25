В Москве раскритиковали слова главы минобороны Британии об операции РФ на Украине

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России назвало слова главы военного ведомства Британии Бена Уоллеса о российской операции на Украине его личной оценкой и недостаточными знаниями.

По данным СМИ, Уоллес заявил, что Россия за первые сутки боевых действий на Украине потеряла 450 человек и не добилась ни одной из поставленных целей.

"С профессиональной точки зрения, личные оценки главы британского военного ведомства Б.Уоллеса эффективности проведения российскими вооруженными силами специальной военной операции не глубже, чем его исторические познания Балаклавского сражения в Крымской войне", - сказал в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Однако с учетом имеющегося доступа Б.Уоллеса, как главы Минобороны Великобритании, к информации Ми-6 и военной разведки о реальной ситуации на Украине, сделанные им оценки выглядят по-другому", - сказал Конашенков.

"Де-факто, это попытка оправдания Б.Уоллеса перед избирателями консервативной партии Великобритании за катастрофические провалы украинских силовиков и бездарно потраченные Лондоном сотни миллионов фунтов стерлингов налогоплательщиков на подготовку ВСУ "по натовским стандартам" и оснащение британским вооружением", - сказал Конашенков.

Заявление Уоллеса о Крымской войне

23 февраля Конашенков прокомментировал заявление Уоллеса о Крымской войне, посоветовав британским военным лучше изучать историю России.

Тогда некоторые СМИ привели заявление главы военного ведомства Британии о том, что Шотландский гвардейский полк "пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму". По сообщениям СМИ, британский министр сказал, что Лондон "всегда может повторить это".

"Рекомендуем британским военнослужащим хорошо изучать не только географию России, но и ее историю. Чтобы своими жизнями не обогащать нашу общую военную историю в угоду малообразованным британским политикам", - сказал 23 февраля Конашенков.

"Специально для британских военнослужащих будет полезно узнать, что сегодняшние заявления их военного министра о Крымской войне не более чем мифология. Балаклавское сражение Крымской войны 25 октября 1854 года вошло в историю вовсе не благодаря упорству шотландского 93-го полка, о котором так запойно рассказывал Уоллес. Единственный подвиг этого подразделения заключался в том, что он просто не сбежал, как остальные, от натиска русской кавалерии. Понес очень кровопролитные потери. Но и побед никаких не снискал", - сказал 23 февраля Конашенков.

"Однако куда ярче в историю Балаклавского сражения вошло легендарное уничтожение в тот же день русскими артиллеристами всего за 20 минут целой аристократической английской бригады легкой кавалерии под командованием лорда Кардигана. Именно этот "подвиг" англичан на Крымской войне обогатил все языки мира и военные учебники понятием "пушечное мясо", - cообщил тогда Конашенков.