Минобороны РФ рекомендовало британским военным изучать историю России

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ прокомментировало заявление главы военного ведомства Великобритании Бена Уоллеса о Крымской войне, посоветовав британским военным лучше изучить историю России.

"Рекомендуем британским военнослужащим хорошо изучать не только географию России, но и ее историю. Чтобы своими жизнями не обогащать нашу общую военную историю в угоду малообразованным британским политикам", - сказал в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ранее некоторые СМИ привели заявление главы военного ведомства Великобритании о том, что Шотландский гвардейский полк "пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму". По сообщениям СМИ, британский министр сказал, что Лондон "всегда может повторить это".

"Не так давно глава британского МИД, находясь в Москве, по сообщениям в СМИ, уже демонстрировала свои чудные познания географии России. Поэтому публичное углубление в историю России главы британского Минобороны Бена Уоллеса уже неудивительно", - сказал в ответ Конашенков.

"Специально для британских военнослужащих будет полезно узнать, что сегодняшние заявления их военного министра о Крымской войне не более чем мифология. Балаклавское сражение Крымской войны 25 октября 1854 года вошло в историю вовсе не благодаря упорству шотландского 93-го полка, о котором так запойно рассказывал Уоллес. Единственный подвиг этого подразделения заключался в том, что он просто не сбежал, как остальные, от натиска русской кавалерии. Понес очень кровопролитные потери. Но и побед никаких не снискал", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

"Однако куда ярче в историю Балаклавского сражения вошло легендарное уничтожение в тот же день русскими артиллеристами всего за 20 минут целой аристократической английской бригады легкой кавалерии под командованием лорда Кардигана. Именно этот "подвиг" англичан на Крымской войне обогатил все языки мира и военные учебники понятием "пушечное мясо", - отметил Конашенков.

11 февраля в Москве состоялись переговоры Уоллеса с главой военного ведомства России Сергеем Шойгу.

"Военно-политическая обстановка в Европе становится все напряженнее и напряженнее. И далеко не по нашей вине. Не совсем и не всегда понимаем причины нагнетания этой напряженности. Но, тем не менее, видим, что она растет", - сказал тогда Шойгу на переговорах с британским министром.

После переговоров Уоллес сказал на пресс-конференции, что получил от российских коллег заверения в том, что Россия не планирует нападать на Украину. "Мы выслушали заверения, которые давались господином Шойгу и господином Герасимовым, что они не нападут на Украину, и призвали к диалогу для решения любых озабоченностей, которые есть у России", - сказал тогда Уоллес.

Уоллес заявил о необходимости поддерживать каналы связи с РФ, в том числе - между военными.

Новое заявление Уоллеса про Крымскую войну прозвучало на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Стороны подписали договор о дружбе и сотрудничестве и взаимной помощи. Госдума и Совет Федерации 22 февраля ратифицировали договоры.

В ответ западные страны заявили о введении в отношении России новых санкций.

22 февраля Совет Федерации дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ в связи с ситуацией вокруг Донбасса.

Ранее США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения.

В Москве не раз заявляли, что у России в отношении Украины нет агрессивных планов. В Минобороны РФ официально сообщали о возвращении ряда частей Западного и Южного военных округов в пункты постоянной дислокации после учений.