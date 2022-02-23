Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:42Заразились
на 23.02В России 15 795 570+137 642В мире 427 817 265+1 875 119

Минобороны РФ рекомендовало британским военным изучать историю России

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ прокомментировало заявление главы военного ведомства Великобритании Бена Уоллеса о Крымской войне, посоветовав британским военным лучше изучить историю России.

"Рекомендуем британским военнослужащим хорошо изучать не только географию России, но и ее историю. Чтобы своими жизнями не обогащать нашу общую военную историю в угоду малообразованным британским политикам", - сказал в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ранее некоторые СМИ привели заявление главы военного ведомства Великобритании о том, что Шотландский гвардейский полк "пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму". По сообщениям СМИ, британский министр сказал, что Лондон "всегда может повторить это".

"Не так давно глава британского МИД, находясь в Москве, по сообщениям в СМИ, уже демонстрировала свои чудные познания географии России. Поэтому публичное углубление в историю России главы британского Минобороны Бена Уоллеса уже неудивительно", - сказал в ответ Конашенков.

"Специально для британских военнослужащих будет полезно узнать, что сегодняшние заявления их военного министра о Крымской войне не более чем мифология. Балаклавское сражение Крымской войны 25 октября 1854 года вошло в историю вовсе не благодаря упорству шотландского 93-го полка, о котором так запойно рассказывал Уоллес. Единственный подвиг этого подразделения заключался в том, что он просто не сбежал, как остальные, от натиска русской кавалерии. Понес очень кровопролитные потери. Но и побед никаких не снискал", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

"Однако куда ярче в историю Балаклавского сражения вошло легендарное уничтожение в тот же день русскими артиллеристами всего за 20 минут целой аристократической английской бригады легкой кавалерии под командованием лорда Кардигана. Именно этот "подвиг" англичан на Крымской войне обогатил все языки мира и военные учебники понятием "пушечное мясо", - отметил Конашенков.

11 февраля в Москве состоялись переговоры Уоллеса с главой военного ведомства России Сергеем Шойгу.

"Военно-политическая обстановка в Европе становится все напряженнее и напряженнее. И далеко не по нашей вине. Не совсем и не всегда понимаем причины нагнетания этой напряженности. Но, тем не менее, видим, что она растет", - сказал тогда Шойгу на переговорах с британским министром.

После переговоров Уоллес сказал на пресс-конференции, что получил от российских коллег заверения в том, что Россия не планирует нападать на Украину. "Мы выслушали заверения, которые давались господином Шойгу и господином Герасимовым, что они не нападут на Украину, и призвали к диалогу для решения любых озабоченностей, которые есть у России", - сказал тогда Уоллес.

Уоллес заявил о необходимости поддерживать каналы связи с РФ, в том числе - между военными.

Новое заявление Уоллеса про Крымскую войну прозвучало на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Стороны подписали договор о дружбе и сотрудничестве и взаимной помощи. Госдума и Совет Федерации 22 февраля ратифицировали договоры.

В ответ западные страны заявили о введении в отношении России новых санкций.

22 февраля Совет Федерации дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ в связи с ситуацией вокруг Донбасса.

Ранее США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения.

В Москве не раз заявляли, что у России в отношении Украины нет агрессивных планов. В Минобороны РФ официально сообщали о возвращении ряда частей Западного и Южного военных округов в пункты постоянной дислокации после учений.

Минобороны РФ Великобритания

Новости

Над посольством РФ в Киеве спустили флаг

Глава ДНР заявил, что российских войск в республике нет

В VK сообщили, что санкции США против гендиректора не повлияют на работу компании

В VK сообщили, что санкции США против гендиректора не повлияют на работу компании

Компания Пригожина заявила, что возможное попадание под санкции ЕС не затронет его бизнес

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Крыму

В России за сутки госпитализировали 16,3 тысячи пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 16,3 тысячи пациентов с COVID-19

Германия "перепроверит" "Северный поток 2" на предмет рисков для Европы

Германия "перепроверит" "Северный поток 2" на предмет рисков для Европы

Крым подготовил иск к Украине на 150 млрд руб. по водной блокаде полуострова

В РФ для беженцев из Донбасса подготовили 656 пунктов временного размещения

В компании Пригожина не исключили его попадание в список санкций ЕС по Донбассу

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });