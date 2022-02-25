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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:40

Австрия и Германия подтвердили планы ЕС о заморозке счетов Путина и Лаврова

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Австрии Александр Шалленберг подтвердил, что Евросоюз планирует включить в санкционные списки российских "главу государства и главу МИД". В пятницу проходит совет глав МИД ЕС.

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"Мы заморозим счета внутри ЕС", - сказал Шалленберг журналистам в пятницу.

Намерение ЕС подтвердила и глава МИД Германии Анналена Бербок.

По ее словам, будут приняты санкции в отношении президента РФ и главы МИД России, в целом принимаемые санкции будут жесткими и "сильно навредят" России.

Ранее издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что "ЕС готовится заморозить активы Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках пакета санкций, решение по которому будут принимать в пятницу".

Как сообщили собеседники издания, такой шаг лидеры обсуждали накануне, большинство поддержали эти меры. При этом, как отмечают осведомленные лица, в отношении Путина и Лаврова не будут вводить запрет на поездки. Это, по данным источников, "подчеркивает намерение ЕС держать открытыми символические дипломатические возможности".

Лидеры ЕС в ночь на пятницу согласовали новые "массивные и болезненные" санкции в отношении России. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новый пакет санкций ЕС затронет 70% рынка банковских услуг РФ, ключевые государственные компании, сделает невозможной модернизацию НПЗ, остановит поставку авиазапчастей.

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